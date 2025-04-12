Konyaspor- Göztepe: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, 31. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü Blaz Kramer kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a gaibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Süper Lig'de son 4 maçta 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, puanını 37'ye yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.
Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Göztepe ise 39 puanda kaldı.
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener
KONYASPOR: Deniz Ertaş- Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı(Dk.86 Boranijasevic), Oğulcan Ülgün(Dk.62 Aleksic), Jevtovic, Pedrinho(Dk.80 Bjorlo), Yusuf Erdoğan(Dk.80 Umut Nayır), Kramer
GÖZTEPE: Lis- Taha Altıkardeş, Heliton(Dk.46 Neilsen), Koray Günter, Ogün Bayrak(Dk.62 Bokele), Dennis, Doğan Erdoğan(Dk.76 Vıctor Hugo), İsmail Köybaşı(Dk.62 Nazım Sangare) Juan(Dk.6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
GOL: Dk.24 Kramer (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Kramer, Adil Demirbağ, Deniz Ertaş, Ndao (Konyaspor), Heliton (Göztepe)