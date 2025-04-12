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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Konyaspor- Göztepe: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor- Göztepe: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, 31. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü Blaz Kramer kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:11
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        Konya'dan kritik galibiyet!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a gaibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

        Süper Lig'de son 4 maçta 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, puanını 37'ye yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

        Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Göztepe ise 39 puanda kaldı.

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener

        KONYASPOR: Deniz Ertaş- Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı(Dk.86 Boranijasevic), Oğulcan Ülgün(Dk.62 Aleksic), Jevtovic, Pedrinho(Dk.80 Bjorlo), Yusuf Erdoğan(Dk.80 Umut Nayır), Kramer

        GÖZTEPE: Lis- Taha Altıkardeş, Heliton(Dk.46 Neilsen), Koray Günter, Ogün Bayrak(Dk.62 Bokele), Dennis, Doğan Erdoğan(Dk.76 Vıctor Hugo), İsmail Köybaşı(Dk.62 Nazım Sangare) Juan(Dk.6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

        GOL: Dk.24 Kramer (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Kramer, Adil Demirbağ, Deniz Ertaş, Ndao (Konyaspor), Heliton (Göztepe)

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