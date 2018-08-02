Atiker Konyaspor’un başarılı futbolcusu Adis Jahovic, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu.

Arkadaşlarıyla birlikte küçükken sokaklarda futbol oynadığını anlatan Adis Jahovic, “En yakın arkadaşlarımdan biri bana bir kulüpte kendimi deneyip denemeyeceğimi sordu. 7.5 yaşında FK Makedonija Gjorce Petrov takımında futbola başladım. Futbola karşı çok fazla ilgim vardı. 18 yaşımın sonuna kadar kariyerimi bu kulüpte sürdürdüm. Daha sonra ilk kez ülkemden ayrılarak Bosna-Hersek'e futbol oynamaya gittim. Orada 3.5 sene futbol oynadım. Bosna-Hersek'ten sonra İsviçre'ye transfer oldum ve 2 senede orada oynadım. 1 sene Ukrayna, 2 sene Rusya'dan sonra 2 senedir de Türkiye'de futbol yaşantımı sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.

İdolünün İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic olduğunu söyleyen Jahovic, “O başlı başlına bir yıldızdı. Kendine has 30-40 metre uzaktan attığı enteresan golleri, hatta birisinde 45 metreden röveşata ile attığı golü bile vardı. İlginç gol vuruşları ve attığı sıra dışı gollerle gerçek anlamda bir efsaneydi ve benim de idolümdü” şeklinde konuştu.



“SİVASSPOR BENİMLE İLGİLENMİŞTİ"

Rusya'da oynarken Sivasspor‘un kendisiyle ilgilendiğini hatırlatan 31 yaşındaki futbolcu, “O dönemde kendileri 1. Lig'deydi ve ben daha üst düzey bir takımda oynamak istiyordum. Göztepe'de teknik direktör olarak Okan Buruk vardı. Bana transfer teklifinde bulunduklarında hedeflerinden, planlarından ve bana ihtiyaçları olduğundan bahsetti. Bu güzel yaklaşım ve ısrarla talep edilmem açıkçası beni çok memnun etmişti. Buna karşılık olarak ben de Türkiye'ye transfer oldum” diye belirtti.

Türk futbolunun son yıllarda büyük bir değer olmaya başladığını anlatan Jahovic, “Önemli isimlerin artık Spor Toto Süper Lig'i tercih etmesi, forma giydikleri kulüplere ve genç oyunculara kattıkları tecrübe bu durumda büyük pay sahibi. Türk futbolu, İsviçre futbolu ile büyük benzerliklere sahip. Buradaki futbolun önceliği de teknik anlayış. Sertlik ve mücadele biraz daha ikinci planda. Ama Ukrayna ve Rusya'da ise bunun tam tersi. Teknik ikinci planda, sertlik ve mücadele ön planda. Bana göre Türk futbolunun en büyük artılarından biri seyircilerin ve futbolun oynandığı modern stadyumların sayılarının artması. Ateşli, takımına gönülden bağlı bir taraftar ve seyirci kitlesi var. Bunu Avrupa'nın birkaç üst düzey ligi haricinde pek çok yerde göremezsiniz. Bu da bir futbolcu için Türkiye'yi tercih etme anlamında bir artı sağlıyor” dedi.

“SAMUEL ETO'O BİR DÜNYA YILDIZI"

Kendisinin imza attıktan birkaç gün sonra Samuel Eto'o'nun transferi gerçekleştiğini söyleyen Makedon futbolcu, “Kendisi gerçek anlamda bir dünya yıldızı. Onunla antrenmanlara çıkmak, maçlarda oynamak, aynı takımın içerisinde olmak benim ve diğer arkadaşlarım adına gerçek anlamda büyük bir şans. Antrenmanlarda gol vuruşları konusunda 'Bunu şöyle yaparsan daha iyi olur', 'Bunu öyle değil de bu şekilde yaparsan daha etkili olur' gibi sözlerle bizlere eksik yanlarımızı söylüyor, yapmamız gerekenleri anlatıyor. Onun tecrübelerinden yararlanmak benim adıma ve takım arkadaşlarım adına çok çok önemli. Onunla aynı takımda yer aldığım için kendimi şanslı ve özel biri olarak hissediyorum” diye konuştu.

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