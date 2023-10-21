Konyaspor-Pendikspor: 1-2 (MAÇ SONUCU) Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'a konuk olan Pendikspor, yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yeni hocası Ivo Vieira ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri Erencan Yardımcı ve Abdoulay Diaby kaydetti.

Habertürk Giriş: 21.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:11 facebook

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