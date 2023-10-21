Konyaspor-Pendikspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'a konuk olan Pendikspor, yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yeni hocası Ivo Vieira ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri Erencan Yardımcı ve Abdoulay Diaby kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Pendikspor, geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Ev sahibi Konya, 49'da Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Pendikspor bu gole 64'te Erencan Yardımcı ve 88'de Abdoulay Diaby ile yanıt verdi: 1-2.
Yeni hocası Ivo Vieira yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan, aynı zamanda bu sezon ilk kez kazanan Pendikspor puanın 7'ye çıkardı.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 9 puanda kaldı.
STAT : Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk.68 Gökhan Töre) N'Zonzi (Dk.60 Paz), Prib(Dk.68 Oliveira), Cicaldau(Dk.60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç(Dk.90 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Çekiçi (Dk.58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk.73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk.58 Erencan Yardımcı)
GOLLER: Dk.49 Moreno (Konyaspor) - Dk.63 Erencan Yardımcı, Dk.88 Diaby (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Konyaspor) - Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Erden Özgenç, (Pendikspor)