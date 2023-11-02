Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 3 golle turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor ile Erbaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaposr 3-0 kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırdı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz kaydetti.
Konyaspor'un önümüzdeki turdaki rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.