Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur?

Hayvan, insan veya balık atıklarının suya karıştığı yerlerden kaçının. Kanalizasyon yem balıklarını çeker ve bu da köpek balıklarını çeker.

Bazı köpek balığı türlerinin balıklarla beslenmek için karaya çıkabileceği gün doğumu, alacakaranlık ve gece saatlerinde sudan uzak durun. Köpek balıkları, görüş zayıf olduğunda bile avlarını bulmak için iyi donanımlıdır.