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Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur?

Birçoğumuz köpek balıklarının aniden saldırdığını düşünüyor ancak köpek balıkları son derece hassas ve stratejik hayvanlardır. Bizim zararsız olarak tanımladığımız eylemler, onları avlanmaya teşvik edebilir. İşte, köpek balıklarını tetikleyen ve uzak durulması gereken noktalar...

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  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Şiddetli yağmurlardan sonra, tatlı su balıkları ve diğer hayvanların denize sürüklendiği nehir ağızlarından uzak durun. Köpek balıkları avlarının peşinden gelebilir.

    Balıkçı teknelerinden uzaklaşın. Genellikle köpek balıkları, balık kalıntılarını ve kanı izlerler.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Regl kanaması dâhil kanamanız varsa sahilde kalın. Köpek balıkları, bir buçuk kilometreden en küçük miktardaki kanı bile koklayabilir, tadabilir ve onu kaynağına kadar izleyebilir.

    Suda kendinizi keserseniz veya yaralarsanız, çıkın! Etrafınızda kan varken suda kalmayın.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Büyük balık gruplarından, foklardan veya deniz aslanlarından kaçının. Hepsi köpek balığının menüsünde öne çıkıyor.

    Büyük yunus ve deniz kuşu grupları görürseniz uzak durun. Köpek balıklarının yediği aynı yiyeceklerden etkilenirler. Ayrıca yunuslar varsa, etrafta köpek balıkları olmayacağını düşünme hatasına düşmeyin. Yunuslar büyük köpek balıkları için av olabilir.

    • Sudaki ölü hayvanlardan uzak durun.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Hayvan, insan veya balık atıklarının suya karıştığı yerlerden kaçının. Kanalizasyon yem balıklarını çeker ve bu da köpek balıklarını çeker.

    Bazı köpek balığı türlerinin balıklarla beslenmek için karaya çıkabileceği gün doğumu, alacakaranlık ve gece saatlerinde sudan uzak durun. Köpek balıkları, görüş zayıf olduğunda bile avlarını bulmak için iyi donanımlıdır.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Yüksek kontrastlı giysiler (turuncu ve sarının riskli renkler olduğu söylenir) veya parlak takılar (balık pulu gibi görünebilir) giymeyin. Köpek balıkları kontrastı çok iyi görür.

    Aşırı hareketten kaçının. Düzensiz yüzen evcil hayvanları sudan uzak tutun. Köpek balıkları bu tür faaliyetlere çekilir.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Köpek balığı görürseniz hemen ve sakince sudan çıkın. Küçük bir köpek balığını bile kışkırtmayın veya taciz etmeyin.

    Balıklar veya kaplumbağalar düzensiz davranmaya başlarsa suyu terk edin. Bölgede köpek balığı olduğu için böyle davranıyor olabilirler.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Size bir şeyin değdiğini hissederseniz, ısırılmadığınızdan emin olmak için sudan çıkın. Köpek balığı ısırığı kurbanlarının genellikle herhangi bir acı hissetmediklerine dair raporlar var.

    Diğer insanlarla birlikte hareket edin. Köpek balıkları çoğunlukla bireylere saldırır.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Dalış sırasında bir köpek balığı size yaklaşılırsa, mümkün olduğunca hareketsiz kalın. Balık veya başka avlar taşıyorsanız, avı serbest bırakın ve alanı sessizce terk edin.

    Kıyıdan çok uzaklaşmayın. Bunu yapmak sizi izole eder ve yardımdan uzaklaştırır.
  • Köpek balığı saldırısından nasıl korunulur? Köpek balığı saldırırsa ne yapılabilir?

    Saldırı anında köpek balığına elinizdeki her şeyle vurun. Çıplak ellerinizi ve ayaklarınızı kullanmayın. Özellikle köpek balıklarının en hassas olduğu yerler olan gözlere ve solungaçları hedef alın.

    Köpek balığının ağzına girmeniz durumuna mümkün olduğunda agresif savunma yapın. Ölü taklidi yapmak kesinlikle işe yaramaz. 

    Kaynak: National Geographic

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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