"Köpek doğurmayı tercih ederdim" Eski oyuncunun oğluyla olan karmaşık ilişkisi

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Hamileliğin son ayları, oyuncu için gerçek bir kabustu. Fotoğrafçılar, hamile oyuncunun özel bir fotoğrafını çekmek için evinin etrafını sardı. Brigitte dışarı çıkmayı tamamen bıraktı, hatta hastaneye gitmeye korktuğu için yaşadığı apartmanda doğum yapmaya bile karar verdi. Hamile olarak kimseye gözükmek istemiyordu.

Bardot 1997 yılında otobiyografisinde, hamileliğini sonlandırmak için defalarca karnına yumruk attığını ve bir doktordan morfin istediğini açıkladı.

Fotoğraf: AP