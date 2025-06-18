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        Köpek saldırısı iddiasının ardından yaşandı! Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!

        Edirne'de bir çocuğun saldırgan bir köpek tarafından ısırıldığı iddiasının ardından akılalmaz bir olay yaşandı. Saldırgan köpekleri almaya giden muhtar ile belediye ekiplerinin işletme içerisine kilitlendikleri ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:36
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        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
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        Edirne'de mahalle muhtarı, bir çocuğu ısırdığı iddia edilen köpeklerin toplanması için girdikleri iş yerinde kendisinin ve belediye görevlilerinin işletme içerisine kilitlendikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

        İddiaya göre geçtiğimiz günlerde bisikletiyle dolaşan 10 yaşındaki bir çocuk, bir iş yerinin bahçesinde bakılan köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

        BELEDİYE EKİPLERİYLE İŞ YERİNE GİTTİ

        Olay sonrası ailenin şikayeti üzerine mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleriyle birlikte köpeklerin toplanması amacıyla söz konusu iş yerine gitti.

        MÜDÜR DEMİR KAPAYI KAPATTI İDDİASI

        Bahçeye girerek köpeklerin toplanmasını izleyen muhtar Dürüktaş, burada işletme müdürü M.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından müdür, bahçedeki sürgülü demir kapıyı kapatarak muhtar ve barınak çalışanlarının çıkmasına engel oldu.

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        KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

        Dürüktaş, barınak ekiplerinin yardımıyla bahçeden çıkarak durumu polise bildirdi ve karakola giderek şikayetçi oldu. Belediye ekipleri, saldırıya karıştığı belirtilen 2 köpeği yakalayarak barınağa götürdü.

        "BİZ BURADAN KÖPEK ALAMAZSINIZ"

        Dürüktaş, AA muhabirine yaşanan köpek saldırısı olayıyla ilgili gittikleri iş yerinde üzücü bir durum yaşadıklarını söyledi.

        Barınak çalışanlarıyla bölgeye gittiklerinde işletme müdürünün tepkisiyle karşılaştıklarını anlatan Dürüktaş, şunları kaydetti:

        "Müdür dışarı çıktı, 'Siz buradan köpek alamazsınız' dedi. Ben de ısırılma vakası olduğunu ve köpeklerin alınması gerektiğini belirttim. İşletme sahibini aradım. Kendisi bize içeri girebileceğimizi ve köpekleri toplayabileceğimiz söyledi. Burası iş yerinin TIR parkı. Dorselerin altına köpekleri zincirlemiş ve köpeklere bakıyor. Isıran köpek de oradaydı.

        "SÜRGÜLÜ KAPIYI ÜZERİMİZE KAPADI"

        Elimizde ısırma vakasına dair rapor olduğunu belirtip barınak görevlilerinin köpekleri alması gerektiğini söyledim. İşletme müdürü 'Siz buradan köpek çıkartmazsınız' diyerek sürgülü demir kapıyı bizim üzerimize kapadı. Barınak çalışanları, ben ve araç içeride kaldık. Kendisi dışarı çıktı."

        Dürüktaş, barınak çalışanlarının yardımıyla dışarı çıktığını tartışmanın dışarıda devam ettiğini ifade etti. Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getiren Dürüktaş, iş yerinde 6 köpeğin daha bulunduğunu belirtti.

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