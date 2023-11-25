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        Haberler Yaşam Köpekler neden sahibinin ayaklarına doğru uzanır ve başını yaslar? Veteriner yanıtlıyor

        Köpekler neden sahibinin ayaklarına doğru uzanır ve başını yaslar? Veteriner yanıtlıyor

        Köpeğinizin sıklıkla bacaklarınıza doğru uzandığını veya başını yasladığını görmüşsünüzdür. Bu tatlı hareket köpek dilinde derin bir sevgiye ve güven duygusuna işaret ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:03
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        Tüylü arkadaşlarımızın bazı hareketleri fazlasıyla gizemli olabilir. Bunlardan biri de sahibinin bacaklarına doğru uzanmak veya başını yaslamak. Bored Panda yazarı Veteriner Doktor Dilber Hussain, bunun köpek dilinde gözüktüğünden daha derin bir anlamı olduğunu söylüyor.

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        SÜRÜ ZİHNİYETİ

        Köpekler sürü hayvanlarıdır ve davranışları da bunu yansıtır. Sürüler sıcaklık, koruma ve aidiyet duygusu gibi nedenlerden dolayı bir arada kalır. Köpeğiniz başını, bacaklarınıza koyarak yalnızca fiziksel sıcaklık aramaz aynı zamanda sizi lider ve koruyucu olarak algılayarak aile içindeki yerini güvence altına alır.

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        BÖLGEYİ İŞARETLEME

        Bu davranış sadece sevimli bir sevgi işareti değil, aynı zamanda bölgelerini koruma ve işaretleme yönünde de incelikli bir harekettir. İster vahşi ister evcil olsun köpekler, sürülerini koruma ve alanlarını işaretleme konusunda güçlü bir içgüdüye sahiptir.

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        GÜVENLİK ARAYIŞI

        İnsanlar gibi köpekler de kırılganlık ve belirsizlik anları yaşarlar. Başlarını ayaklarınızın üstüne koymak onlar için güvence ve rahatlık aramanın bir yoludur. Bu davranış özellikle gök gürültülü fırtınalarda, havai fişeklerde veya alışılmadık durumlarda belirgindir.

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        SEVGİ İŞARETİ

        Köpek arkadaşınız ayaklarınızın üstüne uzandığında bu, basit bir fiziksel yakınlık eyleminin ötesine geçer. Bu davranış, koşulsuz sevginin, güvenin ve aranızdaki derin bağın derin bir tezahürüdür.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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