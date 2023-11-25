Haberler Yaşam Köpekler neden sahibinin ayaklarına doğru uzanır ve başını yaslar? Veteriner yanıtlıyor

Köpekler neden sahibinin ayaklarına doğru uzanır ve başını yaslar? Veteriner yanıtlıyor Köpeğinizin sıklıkla bacaklarınıza doğru uzandığını veya başını yasladığını görmüşsünüzdür. Bu tatlı hareket köpek dilinde derin bir sevgiye ve güven duygusuna işaret ediyor. Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:03 facebook

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Tüylü arkadaşlarımızın bazı hareketleri fazlasıyla gizemli olabilir. Bunlardan biri de sahibinin bacaklarına doğru uzanmak veya başını yaslamak. Bored Panda yazarı Veteriner Doktor Dilber Hussain, bunun köpek dilinde gözüktüğünden daha derin bir anlamı olduğunu söylüyor.

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SÜRÜ ZİHNİYETİ Köpekler sürü hayvanlarıdır ve davranışları da bunu yansıtır. Sürüler sıcaklık, koruma ve aidiyet duygusu gibi nedenlerden dolayı bir arada kalır. Köpeğiniz başını, bacaklarınıza koyarak yalnızca fiziksel sıcaklık aramaz aynı zamanda sizi lider ve koruyucu olarak algılayarak aile içindeki yerini güvence altına alır.