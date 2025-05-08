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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeklerin saldırdığı 5 koyun öldü | Son dakika haberleri

        Besni'de başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i ölürken, 2'si yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:17
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        Köpeklerin saldırdığı 5 koyun öldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü köyünde başıboş köpekler, iki vatandaşa ait sürüye saldırdı. Saldırıcı sonucu 5 koyun öldü, 2 koyun ise yaralandı.

        İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kuduz riskine karşı telef olan hayvanları imha etti. Yaralı hayvanlara ise gerekli tedavi ve aşı uygulamaları yaptı.

        Ekipler, başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.

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