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        Haberler Bilgi Yaşam Köprü ve otoyol ücretleri güncel tarifesi: 15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

        Köprü ve otoyol ücretleri güncel son durum: Osmangazi, 15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprü geçiş ücreti ne kadar zamlandı?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinin zamlandığını duyurdu. Gün içinde köprü ve otoyolu kullanan sürücüler Osmangazi, 15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü güncel ücret tarifesi sorgulanıyor. İşte KGM ile güncel köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:22
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        Köprü ve otoyol ücretleri 2024 yılının ikinci yarısı için araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte KGM ile 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi...

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        KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artış yaşandı.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.

        1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu.

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        Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu.

        İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

        İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

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