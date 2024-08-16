Köprü ve otoyol ücretleri 2024 yılının ikinci yarısı için araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte KGM ile 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi...