Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam sonrasında, otoyol ve köprü ücretleri yeniden belirlendi. Peki, 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel köprü ve otoyol geçiş ücretleri...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Duyuru sonrasında köprü ve otoyol geçişlerinde güncel ücretler merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini paylaştı. İşte 2024 Ağustos zammı ile yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri...
KGM DUYURDU
"KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir."
KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu.