Kamuoyunda son günlerde aralarında Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve Çanakkale köprüleri, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Aydın-Denizli, Ankara-Niğde otoyollarının bulunduğu yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan ve devletin her yıl milyarlarca lira araç geçiş garantisi ödediği projelerde, dolar ve eurodan TL’ye geçilmesi yönünde talepler ve beklentiler dile getiriliyor.

PROJELER VE ÖDEMELER

Devlet, YİD kapsamında yer alan projelerden bazılarında araç geçiş garanti ödemelerini, sözleşme uyarınca dolar kuru üzerinden yapıyor. Bunlar Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyolları. Avrasya Tüneli’nde de garanti ödemeleri dolar kuru dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli otoyollarında garantisi ödemeleri euro üzerinden hesaplanacak. Bundan sonra gündeme gelecek diğer projelerin ihalelerinin de euro üzerinden yapılması bekleniyor.

TL’YE DÖNÜLECEK Mİ?

Dolar ve euroda yaşanan artışa koşut olarak devletin YİD projelerinde araç geçiş garantileri için ödediği tutar da katlanarak artıyor. Bu nedenle toplumun değişik kesimlerinden, YİD yöntemiyle inşa edilen köprü ve otoyollarda, dolar ve eurodan TL’ye geçiş yönünde talep ve öneriler dile getiriliyor.

Peki, TL’ye dönülecek mi? Ankara’da bu konuda bir hazırlık var mı? HABERTÜRK, bu konuda Ankara’nın nabzını tuttu. Buna göre köprü ve otoyol projelerinde dolar ya da eurodan TL’ye dönüş şu aşamada söz konusu değil. Bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin, imzalandığı koşullarda (sözleşmesinde yer alan yabancı para birimi üzerinden) devam edeceği mesajı veriliyor.