        2026 yılı köprü ve otoyol ücretleri açıklandı

        2026 yılı köprü ve otoyol ücretleri açıklandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyol zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:52
        
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamlara ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur.

        Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.

        Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

        -Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre;

        -Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını %25,49 olarak belirledik,

        -Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını %18,75 – %25,49 aralığında tuttuk.

        Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

