Kordsa, 2018 yılında bünyesine kattığı, uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletmişti.
Kordsa, yaptığı açıklamada ABD’de yerleşik Axiom Materials’ı 181 milyon ABD doları şirket değeri üzerinden yaklaşık %96’sına kadar hissesini satın almak için sözleşme imzaladığını duyurdu.
Axiom Materials, uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler sağlıyor ve yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla biliniyor.
Söz konusu satın almanın, önümüzdeki aylar içerisinde Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara bağlı olarak sonuçlandırılması bekleniyor.
Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, söz konusu yatırım kararına ilişkin şunları söyledi: “2013 yılında ilk yatırım kararımız ile girdiğimiz kompozit teknolojileri pazarında büyüme hamlelerimizi devam ettiriyoruz. 2016 senesinde Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni devreye aldık. İnorganik büyüme hedeflerimiz kapsamında 2018 senesinde bünyemize kattığımız üç kompozit firmasının ardından, ABD’de yerleşik bir kompozit firmasını daha Kordsa çatısı altına almak için gerekli adımları attık. Uçak parçaları ve uzay araçlarında uzun onay süreçlerini geride bırakmak için tedarik zincirinde onaylı bir firma olan Axiom Materials’ı satın almak için yola çıktık. Bu satın alım ile uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçları için ileri kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz.”
Kordsa CEO'su Ali Çalışkan bu yatırım ile “Lastik güçlendirme teknolojilerinde dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirirken, son dönem yaptığımız yatırımlarla, bu uçakların kompozit ile kabin içi görsel ve yapısal parçalarını, gövdesini, kanadını ve motorunu güçlendirir konuma geldik." dedi.
Çalışkan, "Axiom Materials satın alımı ile uzay ve havacılık endüstrisinde kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz. Böylece ‘yaşamdan ilham alarak, yaşamı güçlendirme’ misyonumuzu daha geniş bir coğrafyada daha derin yetkinliklerle gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı
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