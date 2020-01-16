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Reuters

Koreli otomotiv üreticileri Hyundai ve Kia, İngiltere merkezli bir elektrikli araç girişimine yatırım yaptıklarını duyurdu.

İki kardeş şirket olan Hyundai ve Kia'dan yapılan açıklamada, Arrival isimli girişime yapılan yatırım tutarının 110 milyon doları bulduğu belirtildi.

2015'te Londra'da kurulan Arrival'in, elektrikli bir kargo aracı geliştirdiği belirtiliyor. 480 kilometre menzili bulunduğu ifade edilen hafif ticari aracın 2021'de piyasaya çıkması öngörülüyor.

800 ÇALIŞANI VAR

Yapılan açıklamaya göre, Arrival'in üreteceği elektrikli ticari araçlar, aynı segmentte yer alan içten yanmalı motora sahip rakipleri ile aynı fiyat etiketine sahip olacak.

Bu araçların ilerleyen yıllarda otonom teknolojisi ile donatılması da şirketin planları arasında yer alıyor.

Bu araçların bataryalarının ise, küçük ölçekli atölyelerde üretilmesi planlanıyor. Arrival'in İngiltere, Almanya, Rusya ve İsrail'de 800 çalışanının bulunduğu belirtiliyor.

Şirketin prototip araçları ise Royal Mail, DHL ve UPS gibi kargo şirketleri tarafından test ediliyor.