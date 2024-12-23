Körfez'de 45 ton cam yeniden kazanıldı

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi'nin yürüttüğü "Sıfır Atık Projesi" kapsamında vatandaşlar; kullanmadıkları cam ürünlerini, meşrubat şişelerini, her türlü reçel, konserve ve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atıyor.

Bu sayede doğal kaynaklar korunurken, atık camlar da geri dönüşüme kazandırılıyor. Kumbaralar her ay ekipler tarafından boşaltılıp atık getirme merkezine getiriliyor. Bu tesisten de cam işleme fabrikasına iletiliyor.