Körfez'e yeni iş makineleri

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili İbrahim Çırpan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Etüt Proje Müdürlüğü'nün kapatılarak Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde şeflik olarak devam etmesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün de ayrılarak Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kurulması kararlaştırıldı.

Hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için de oy birliği ile karar alındı. Toplam 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, dilek temenniler bölümü ile devam etti.