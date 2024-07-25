Korku terapisi nedir? Korku terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

KORKU TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Korku terapisi, kişinin korkularını aşmasına yardımcı olmak için yapılandırılmış bir tedavi sürecidir ve sıralı pek çok adımı içerir. İlk olarak, terapist ve danışan, korkunun doğasını ve kaynağını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, kişinin korkusuyla ilgili düşüncelerini, duygularını ve tepkilerini tanımlamayı amaçlar. Korku terapisi sürecinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri maruz bırakma terapisidir (exposure therapy). Bu yöntem, kişinin korktuğu duruma veya nesneye yavaş yavaş ve güvenli bir şekilde maruz kalmasını içerir. Maruz bırakma, hayal gücü yoluyla veya gerçek yaşam durumlarında olabilir. Örneğin, yükseklik korkusu olan biri için önce yükseklikle ilgili düşüncelere maruz bırakma, ardından yavaş yavaş yüksek yerlere çıkma gibi adımlar izlenir. Bu süreçte, terapist kişinin kaygı düzeylerini dikkatle izler ve gerektiğinde rahatlama tekniklerini öğretir.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) de korku terapisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. BDT, kişinin korkularını besleyen olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamaya ve değiştirmeye odaklanır. Terapist, danışanın mantıksız ve abartılı düşüncelerini daha gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirmesine yardımcı olur. Örneğin, uçma korkusu olan biri, uçmanın tehlikeli olduğu düşüncesini "Uçaklar çok güvenli ve kaza riski çok düşüktür" şeklinde yeniden yapılandırabilir.

Korku terapisi sürecinde ayrıca duyarsızlaştırma ve göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) gibi teknikler de kullanılabilir. Duyarsızlaştırma, kişinin korktuğu durumu hayal ederek ve aynı anda gevşeme tekniklerini uygulayarak kaygıyı azaltmayı amaçlar. EMDR ise, travmatik anıların yeniden işlenmesine ve bu anıların duygusal etkisinin azaltılmasına yardımcı olur. Terapinin başarısı, danışanın katılımına ve terapistle olan işbirliğine bağlıdır. Korku terapisi, kişinin korkularını aşmasına, özgüvenini artırmasına ve yaşam kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Bu süreç, haftalar veya aylar sürebilir ve bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.