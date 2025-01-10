Hafta sonu için geçmişten bugüne çok sevilen korku filmleri nelerdir?
Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte korku ve gerilimi iliklerinize kadar yaşayabileceğiniz korku filmlerini sizler için derledik.
Soğuk kış günlerini yaşadığımız bu dönemde, en iyi aktivitelerden biri de hiç şüphesiz evde tek başınıza veya sevdiklerinizle film izlemektir. İşte sizler için hazırladığımız korku ve gerilim dolu filmler...
1. ÖLÜLERİN ŞAFAĞI (2004)
Bir gece içinde dünya, gerçeküstü boyutlarlardaki nedeni anlaşılamayan, açıklanamayan ve öldürücü bir belanın işgal ettiği ve ölülerin ölmediği, yaşayan bir kabusa dönüşür.
Imdb Puanı: 7.2/10
2. SİYAH KUĞU (2010)
Nina (Portman), New York’ta yaşayan çok yetenekli bir balerindir ve hayatında çoğu balerin için de olduğu gibi dansetmekten başka bir şey yoktur. Eski bir balerin olan ve bu konuda çok hırslı olan annesi Erica (Hershey) ile yaşamaktadır. Oyun yönetmeni Thomas Leroy (Cassel) KUĞU GÖLÜ’nün baş balerini Beth MacIntyre (Ryder) yeni sezonda değiştrimeye karar verir ve ilk tercihi de Nina’dır. Balenin saf ve zarif Beyaz Kuğu ile şehvetin temsilcisi Siyah Kuğuyu aynı anda canlandırabilecek birine ihtiyacı vardır. Fakat Nina’yı bekleyen bir yeni bir rakip vardır, ve o da Leroy’u etkilemeyi başarmıştır. Nina Beyaz Kuğu rolüne her ne kadar uysa da Lily de Siyah Kuğu’nun tam karşılığıdır. İki genç dansçı arasındaki rekabet garip bir arkadaşlığa dönüşürken Nina da kendi karanlık tarafıyla haşır neşir olmaya başlamıştır. Onu mahvedebilecek türden bir kayıtsızlık.
Imdb Puanı: 8.0/10
3. TESTERE (2004)
Whannell ve Elwes, birbirini tanımayan iki adamdır. Bir gün kendilerini pis bir banyonun duvarına zincirlenmiş olarak bulurlar. İkisi de bu berbat yere nasıl geldiklerini ve kendilerini nasıl bir bela beklediğini bilmemektedir. Ancak yerde yatan ve kafasının bir kısmı kopmuş adam, onlara niçin burada oldukları hakkında bir ipucu olabilir. Sonunda manyak bir adamın son kurbanları olduklarını anlayacaklardır.
Imdb Puanı: 7.6/10
4. ŞEYTANIN AVUKATI (1997)
Haklı ya da haksız gözetmeksizin kazandığı davalarla dikkat çeken Kevın Lomax (Keanu Reeves) kendisine gelen büyük teklifi reddedemez ve Florida'dan New York'a taşınır. Yeni şirketinin patronu ise, John Milton (Al Pacino) adında çok zengin ve hırslı bir adamdır. Başlangıçta her şey güzel görünmektedir, davalar kazanılmaktadır, ama Kevin'in özel hayatı yavaş yavaş kararmaya, eşi Mary Ann (Charlize Theron) ile arası bozulmaya başlar. Bütün bunlarda John Milton'ın kelimelerle açıklanamayan bir etkisi vardır.
Imdb Puanı: 7.5/10
5. EVDEKİ DÜŞMAN (2009)
Doğmamış çocuklarının trajik ölümü Kate ve John’u perişan etmiştir. Hayatlarını normale döndürmek için bir çocuk evlât edinmeye karar verirler. Yöredeki bir yetimhanede gittiklerinde Esther adındaki küçük bir kıza adeta çekildiklerini hissederler, ama Esther göründüğü gibi değildir. Kate, John’a ve diğerlerine Esther’ın sevimli maskesinin ardındaki yüzünü göstermeye çalışır.
Imdb Puanı: 7.0/10
6. DÜNYA SAVAŞI Z (2013)
Zombi Savaşı’nın gerçek dehşetiyle yüzleşmenin vaktidir… Çin’de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getirmektedir. Ve insan oğlu ikiye ayrılır. Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.
Imdb Puanı: 7.0/10
7. HALKA (2002)
Karanlık imajlarla dolu bir video-kaset. Kasedi izleyenler 7 gün içinde gizemli bir şekilde ölüyorlar. Gazeteci Rachel Keller da 4 gencin ölmesi üzerine olayı araştırmaya karar veriyor ve kaseti bizzat izliyor. Bu deneyimin ardından kendisiyle birlikte oğlunun da hayatı tehlikeye giren ve arkadaşı Noah’ın yardımını isteyen Keller’a olayı çözmek için sadece 7 gün kalıyor.
Imdb Puanı: 7.1/10
8. VAN HELSİNG (2004)
Hayatını insanların huzuruna ve kötü kahramanların sonuna harcayan kahramanımız van helsing, artık uzun yollar kat ederek transilvanya daki büyük sırrı çözmek için yola koyulmaktadır. Ancak busefer karşısında sıradan bir katil yada dev adam yoktur, bu sefer yok etmek zorunda olduğu kişi kendisinin 400 yıl önce öldürdüğü dracula dır.
Imdb Puanı: 6.1/10
9. ZOMBİ EKSPRESİ (2016)
Seok-woo (Yoo Gong) kızı Soo-ahn ile birlikte Seul'den Busan'a gitmek üzere bir hızlı trene binmişlerdir. Ancak yolculuk esnasında hızla yayılan bir virüs baş gösterir ve virüse yakalanan herkes kana susamış zombilere dönüşmeye başlar. Virüsten etkilenmemiş yolcular, Busan'a sağ salim varabilmek için son derece tehlikeli bir yolculuğu tamamlamak zorunda kalacaktır.
Imdb Puanı: 7.6/10
10. PARÇALANMIŞ (2016)
Güvenilir psikiyatr Dr. Fletcher (Betty Buckley), Kevin (James McAvoy) adlı hastasının en az 23 farklı kişiliği bünyesinde barındırdığını kanıtlamıştır. Ancak henüz tamamen ortaya çıkmamış son bir kişilik vardır ki, meydana çıktığında diğer kişilikleri süpürecek çok vahşi bir karakterin habercisidir. Bu dizginlemesi zor gücün etkisiyle Kevin, 3 genç kızı kaçırıp yaşadığı yerde alıkoyar. Hırslı ve kararlı Casey'nin (Anya Taylor-Joy) önderliğinde gençler hayatta kalabilmek için, Kevin içindeki şeytani güce tamamen boyun eğmeden önce oradan kaçmak zorundadırlar.
Imdb Puanı: 7.3/10
Fotoğraf Kaynak: imdb