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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü! - Güncel haberler

        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!

        Adana'da, cep telefonu satan 30 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin, haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elinde av tüfeğiyle Madarati'nin peşinden koşup iş yerine ateş ettiği anlar görüntülenen cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:02
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        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
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        Adana'da olay, 18 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin (30) iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi.

        PARA ALAMAYINCA TELEFON İSTEDİ

        Hayatını kaybeden Ahmed Madarati.
        Hayatını kaybeden Ahmed Madarati.

        DHA'da yer alan habere göre Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.

        TÜFEK TUTUKLUK YAPTI

        Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi. Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı.

        SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

        Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

        OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı.

        Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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