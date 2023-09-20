Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü! Adana'da, cep telefonu satan 30 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin, haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elinde av tüfeğiyle Madarati'nin peşinden koşup iş yerine ateş ettiği anlar görüntülenen cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Adana'da olay, 18 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin (30) iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi.

PARA ALAMAYINCA TELEFON İSTEDİ Hayatını kaybeden Ahmed Madarati. DHA'da yer alan habere göre Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.

TÜFEK TUTUKLUK YAPTI Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi. Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.