KORKUNÇ! Son dakika: TIR'a arkadan çarptı! Bir aile yok oldu!

TIR'a arkadan çarptı! Bir aile yok oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul- Ankara istikametinin 43'üncü kilometresinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Sibel Uzun yönetimindeki otomobil, aynı istikametteki H.D.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

KARI- KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle aracın ön tarafında sıkışan Sibel ve eşi Şener Uzun, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarıldı.

ÇOCUKLARINDAN BİRİ DE CAN VERDİ

112 ekipleri, Sibel Uzun ile Şener Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kazada yaralanan çocukları O.U., B.U. ve Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. yaralı olarak Hacettepe Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin yaralı çocuklarından biri de hastanede hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sibel Uzun'un ve yaralanan G.G.'nin İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.