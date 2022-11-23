Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Korkutan deprem: Düzce depremi kaç saniye sürdü? 5.9 düzce depremi ne kadar sürdü?
ABONE OL

Korkutan deprem: Düzce depremi kaç saniye sürdü?

Düzce'de sabaha karşı saat 04.08'de korkutan bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Korkutan deprem: Düzce depremi kaç saniye sürdü? 5.9 düzce depremi ne kadar sürdü?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından merkez üssü ve sarsıntının kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. İşte detaylar...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD, "Düzce'de kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

Kandilli Rasathanesi ise 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak revize etti.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İlk tespitlere göre deprem yaklaşık 17 saniye sürdü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli depremin ardından kentte 112 ve AFAD merkezine gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibarıyla ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da okullar bugün tatil mi? EĞİTİME DEPREM ENGELİ! Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde okullar bugün tatil mi? Valilerden açıklama var
GÜNDEM İki ilde okullar tatil edildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika deprem açıklaması: Büyük hasar ve bina çökmesi söz konusu değil - Deprem Haberleri
GÜNDEM Bakan Soylu: Büyük hasar ve bina çökmesi söz konusu ...
SON DAKİKA HABERİ | Düzce'de 5,9'luk depremin ardından vatandaşlar sokakta! - Deprem Haberleri
GÜNDEM 5,9'luk depremin ardından vatandaşlar sokakta!
İstanbul sabah ezanı (namazı) saati bugün 23 Kasım: İmsak ve Güneş saati | İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınıyor?
GÜNDEM İstanbul sabah namazı saati
SON DAKİKA İSTANBUL DEPREM! İstanbul depremle uyandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Kocaeli Tekirdağ Ankara Eskişehir Sakarya ve diğer iller hissetti
GÜNDEM İstanbul depremle uyandı!
SON DAKİKA DEPREM | Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul, Bolu, Ankara, Bursa ve birçok ilden hissedildi... Düzce depremi son durum nedir? - Son Dakika Deprem
GÜNDEM Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de karısını öldüren kişi, kendisini ağır yaraladı
GÜNDEM Karısını öldürüp kendisini ağır yaraladı
Son dakika: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
GÜNDEM Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tam Sayılarda Üslü İfadeler, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?
GÜNDEM Tam sayılarda üslü ifadeler, örnekleri ve konu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.