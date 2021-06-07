Koronanın değiştirdiği ev konsepti

Koronavirüs pandemisi döneminde artık evler sadece ev değil, aynı zamanda ofis, okul, hatta spor salonu olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla bu süreçte değişen beklenti ve talepler gayrimenkul sektöründe de önemli değişimlere yol açtı. Az katlı binalar, balkon, bahçe ve teras özellikli yeşillikler içinde havalandırma sistemine sahip evler, sağlığın ön planda tutulduğu bu dönemin öne çıkan kriterleri oldu.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz 'Sağlıklı Ev' konsepti ile karşılanan tüm bu kriterlerin doktorlar ve alanında uzmanlardan oluşan Sağlık Kurulu tarafından belirlendiğinin altını çizdi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE, DOĞA İLE İÇ İÇE

DAP Yapı'nın, yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini lüksün merkezi Nişantaşı’na getirdiğini ifade eden Yılmaz "Projedeki 60 bin metrekarelik koru alanı, kentin kalbinde olsa da yeşillikler içinde bambaşka bir atmosfer oluşturuyor. İçinde gezilebilen bahçeleri ve 100 bin metrekare göz teması kurulabilecek doğa manzarasıyla tam bir koru yaşamı sunuyor" dedi. Ziya Yılmaz "Sağlıklı evlerle koronanın yaşam aşısını yaptık" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Yılmaz; bölgede Bahçe Villa ile Teras Villa konseptlerinin de bir ilk olarak tasarlandığı projenin en önemli özelliklerinden birinin, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edilmesi olduğunu söyledi. "Projeyi geliştirirken dünyadaki gelişmeleri ve örnekleri de inceledik" diyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Dünyada şu anda bu projenin bir örneği yok" şeklinde konuştu.

"DEPREM HALA EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"

Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz, “DAP Yapı’nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Nişantaşı’nda da bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği” ifadelerini kullandı. Yılmaz projenin; 4 ile 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan evlerle, Nişantaşı mimarisinin özellikleri ile de uyumlu olduğunu da vurguladı.

"DOLAR İLE DEĞİL TL İLE"

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ödeme şartlarıyla ilgili de merak edilen noktaları yanıtladı. Yılmaz "Bölgede evler genellikle dolarla satılıyor. DAP Yapı olarak hem kendimiz vade yapıyoruz, hem de banka kredisi kullandırıyoruz ve tüm bunları Türk Lirası ile yapıyoruz" dedi.

"NİŞANTAŞI'NA DÜNYA BİRİNCİLİĞİ GETİRECEĞİZ"

DAP Yapı olarak bugüne kadar uluslararası alanda pek çok prestijli ödüller aldıklarını ifade eden Yılmaz "Proje geliştirdiğimiz bölgelerin karakteristiğine uygun, yenilikçi projelere imza atıyoruz. Nişantaşı projesiyle de bu anlamda mimarisi ve konsepti ile dünya birinciliği elde edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.