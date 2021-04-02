Korona aşısı öncesi ve sonrası için alkol uyarısı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısı ile Sinovac aşısı ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Aşı uygulaması devam ederken, uzmanlardan koronavirüs aşısı öncesi ve sonrasında alkol tüketilmemesi uyarısı geldi.

Uzmanlar, aşının koruyuculuk düzeyi açısından aşı yaptırmadan 3 gün önce ve aşı yaptırdıktan 10 gün sonrasına kadar alkol tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. İngiltere'deki uzmanlar da, insanlara Covid-19 aşısı öncesinde ve sonrasında alkol içmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

"AŞI İŞE YARAMAZ"

Manchester Üniversitesi'nden İmmünolog Sheena Cruickshank, "Aşıya iyi bir yanıt almak için bağışıklık sisteminizin en üst düzeyde çalışması gerekir, bu nedenle aşılanmadan bir gece önce veya aşılandıktan kısa bir süre sonra içiyorsanız, bunun bir faydası olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"ALKOL AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTABİLİR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Willke Topcu, "Aşı yaptırmadan 3 gün öncesinden aşı yaptırdıktan 10 gün sonrasına kadar alkol tüketilmemesi gerekiyor. Aşı yapıldığında vücudun bağışıklık sistemi hücreleri devreye giriyor ve o virüse karşı bağışıklık sağlayan maddeler üretiliyor. İşte bu hücreler, kanda alkol olduğunda olay yerine gidemiyor. Alkol, bağışıklık sistemi hücrelerinin göçünü bozuyor. Dolayısıyla alkol aşının etkinliğini azaltabilir"

"3 GÜN BOYUNCA ALKOLDEN UZAK DURUN"

Rusya'dan bir sağlık yetkilisi ise Sputnik V aşısını yaptıranlara iki ay boyunca alkolden uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, Sputnik V aşısının geliştiricisi Mikrobiyolog Dr. Alexander Gintsburg, daha sonra bu tavsiyenin çok aşırı olduğunu söyledi. Resmi Sputnik V hesabından tweet atan Dr. Gintsburg, her enjeksiyondan sonra üç gün boyunca alkolden uzak durulmasını tavsiye etti. Gintsburg, bu kılavuzun tüm aşılar için geçerli olduğunu ekledi.

ABD'de, üç Covid-19 aşısından herhangi birinden önce veya sonra alkol içme konusunda resmi bir hükümet tavsiyesi olmamasına rağmen Moderna, Pfizer-BioNTech ve Johnson & Johnson aşıları üzerine yapılan araştırmalarda katılımcılardan alkolden kaçınmalarının istenmediği ve deney sonuçlarında da alkol içtikten sonra sorunları olan kişilerden bahsedilmediği belirtildi. Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları için FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'in de aşılama kılavuzunda alkole herhangi bir atıfta bulunmadığı vurgulandı; alkolün Covid-19 aşısının etkinliğini etkilediğine veya istenmeyen sağlık etkilerine neden olduğuna dair kanıt bulunmamakla birlikte, doktorlar, aşı yapıldıktan hemen sonra alkol alınmaması tavsiyesinde bulundu.

New York Üniversitesi Langone Health'den Dr. Tania Elliott, aşının ağrı, kas ağrısı, halsizlik yan etkilerinin olabileceğini belirterek, "Alkolün yan etkileriyle birlikte kendinizi daha kötü hissetmenize neden olma riski taşıyor" dedi.

"42-72 SAAT BOYUNCA ALKOL ALIMINDAN KAÇINILMALI"

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Jagadeesh Reddy de aynı fikirde olduğunu belirterek, "Bununla ilgili herhangi bir veri bulunmamakla birlikte, aşılamadan sonraki ilk 48-72 saat boyunca alkol alımından kaçınılması veya azaltılması tavsiye edilir" diye konuştu.

Dr. Tania Elliott, "Aşı sonrası vücudunuza iyileşmesi için zaman tanıyın, dinlenmeye ve sıvı almaya odaklanın. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)'nin tavsiye ettiği kurallara uymayı unutmayın. Erkekler için iki ve kadınlar için bir içecek olmalı. Alkol tüketimi, Covid-19 aşısına verilen yanıtı etkilemeyecek olsa da, aşırı alkol tüketimi bir dizi başka sağlık nedeni için kötüdür" dedi.