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Koronavirüs ile geçen son bir kaç ayda, platformunu kullananların duygularını analiz eden sosyal ağ Twitter, yeni bir emoji kullanıma sundu. Twitter’a gelen yeni emoji, "minnettarlık ve teşekkür" ifadesi için kullanılıyor.

15 Mart'tan bu yana kullanılan minnettar ve müteşekkir ifadeleri incelendiğinde, bir önceki aya kıyasla, bu ifadelerde yüzde 37 artış olduğunu duyuran Twitter, 15 Mart'tan beri dünya çapında minnettar ve müteşekkir olmak ile ilgili 265 milyondan fazla Tweet atıldığını açıkladı.

DUA YÜZDE 50 ARTTI

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre "dua" ve "alkış" emojilerinin kullanımları sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 10 arttı.

Bu duruma karşılık vermek ve pozitif terimleri kullanan milyonlarca Tweet’e dikkat çekmek için Twitter, minnettarlık ve teşekkür ifadesi için yeni bir emoji piyasaya sürdü.

Bu emoji, #minnettar #teşekkürler hashtaglerinin kullanımıyla aktive oluyor.

Paylaşılan tweet’lerden yola çıkan sosyal ağ, insanların en minnettar oldukları şeyleri ise şöyle sıraladı:

Sağlık çalışanları

Market çalışanları

Aileleri

Temizlik görevlileri

Arkadaşları

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