Koronavirüs ve Maymun Çiçeği dünya üzerinde etkilerini sürdürürken Hindistan'dan korkutan haber geldi. Domates gribi olarak bilinen hastalık çocuklar arasında yayılıyor. Son derece bulaşıcı olan Domates Gribi belirtileri arasında ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklar, yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları gibi semptomlar yer alıyor. Hindistan'da beş yaşın altındaki 82 çocuğa bulaşan Domates Çiçeği hastalığının henüz bir aşısı ve tedavisi bulunmuyor. İşte, Domates gribi belirtileri...