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Koronavirüs salgını dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bugüne kadar günlük hayattaki ihtiyaçlara çözüm sunmak amacıyla ortaya çıkan girişimler ise, koronavirüs salgınına çare bulmak için kolları sıvadı.

Virüs ile mücadeleye katkı sunabilecek teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla kurumlar da kesenin ağzını açmaktan geri durmuyor.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına çözüm sunabilecek Ar-Ge çalışması yapan girişimler için toplam 164 milyon euroluk fon oluşturulduğu belirtildi.

Söz konusu fonun yönetimi ise Avrupa Konseyi'nin bünyesinde yüksek riskli ve yüksek etkili teknolojilerin ticarileştirilmesini desteklemek için kurulan Avrupa İnovasyon Konseyi'ne (EIC) bırakıldı.

ÖNCELİKLİ ALAN YOK

Avrupa Konseyi'nin koronavirüs özelinde çıkardığı fonun öncelik verdiği bir alan bulunmuyor. Yapılan açıklamaya göre, fondan finansal destek almak için virüs salgınına yönelik inovatif çözüm geliştirmek yeterli.

Fondan destek almak için son başvuru tarihi ise 18 Mart olarak açıklanıyor.

Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu fondan şuana kadar destek alan girişimler arasında ise e izolasyon konusunda çözüm geliştiren 'EpiShuttle', filtreleme teknolojileri üzerinde çalışan 'm-TAP' ve salgın sırasında kişilerin anlık konumunu takip eden MBent girişimleri bulunuyor.