KOSGEB'ten İş Geliştirme Desteği kapsamında 1,5 milyon TL destek! Başvuru için son gün ne zaman?
KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında 2024 yılı 3. başvuru sürecini sürdürüyor. Program dahilinde girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek imkânı sunuluyor. Ayrıca, başvurusu onaylanan girişimcilerin geri ödeme süreci, 36 aylık program tamamlandıktan sonra başlıyor. Peki, KOSGEB başvuru tarihleri ne zaman, hangi sektörler bu destekten faydalanabilir? İşte, merak edilen detaylar...
KOSGEB, İş Geliştirme Destek Programı kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sunuyor. Başvuruların 31 Aralık tarihine kadar devam edeceği programın iki döneminde toplamda 1.064 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek sağlandı. Peki, KOSGEB desteğine başvuru şartları neler ve geri ödeme planı nasıl olacak? İşte, KOSGEB'in sunduğu destek programına dair detaylar...
KOSGEB DESTEĞİ NE KADAR?
İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.
KOSGEB 3. BAŞVURU DÖNEMİ TARİHLERİ
İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. dönem başvuru süreçleri tamamlandı. 3. başvuru dönemi ise 1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında alınıyor.
KOSGEB HANGİ SEKTÖRLERE 1,5 MİLYON TL DESTEK VERİYOR?
İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.
1,5 MİLYON TL GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.