Koton'u ekosistemine dahil etti

Sadakat programları, esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemleri alanında faaliyet gösteren Momento, Koton ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Koton’un Momento ekosistemine dahil olmasıyla birlikte kullanıcılar, Koton’un yalnızca fiziksel mağazalarında geçerli olmak üzere Momento Gift ve Momento Kart ile alışveriş yapabilecek. Momento Kart kullanıcıları, avantaj cüzdanı ile gerçekleştirdikleri Koton harcamalarında işlem sonrası yüzde 5 nakit iade kazanarak alışverişlerini daha kazançlı hale getirecek.

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Günümüzde esnek yan haklar klasik bir fayda alanının ötesine geçerek, kurum kültürünü yansıtan önemli bir unsur haline geldi. Momento olarak biz de bu farkındalıkla insanların hayatında gerçek karşılığı olan ve günlük rutine kolayca entegre edilebilen çözümler üretmeyi öncelik olarak görüyoruz. Koton ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Momento’nun kullanıcı odaklı yaklaşımını güçlü bir marka deneyimiyle buluşturuyor. Fiziki alışverişlerde Momento Gift ve Momento Kart üzerinden sunulan avantajlar, özellikle avantaj cüzdanı ile yapılan harcamalarda sağlanan nakit iade ile güçleniyor. Önümüzdeki dönemde de kullanıcı deneyimini derinleştiren iş birliklerini artırmayı planlıyoruz.”