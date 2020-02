GERİDE KALMAK İSTEMİŞTİ



Kris Jenner ile Robert Kardashian'ın en büyük çocuğu olan Kourtney Kardashian, bir süre önce ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashian adlı TV programında biraz daha geri planda kalmak istediğini söylemişti.