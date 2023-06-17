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Kovboy filmlerinin sessiz figüranı olan diriliş bitkisi

Çöl temalı filmlerde, kamera karşısında sıklıkla uçuşan ve bir topu andıran o yığın aslında bir bitki! Birçok isme sahip olan diriliş bitkisi, suya ulaşamadığı takdirde çölde sürekli savrulur.

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  • Kovboy filmlerinin sessiz figüranı olan diriliş bitkisi

    Eski bir film, çölde karşı karşıya gelen iki kovboy; düello için birbirlerine meydan okuyor. O sırada kamera çekim açısını değiştiriyor ve hemen önünden yuvarlak, top gibi, çöpe benzeyen ama bitkiyi andıran bir şey geçiyor. Bu sahne herkes için oldukça tanıdık değil mi?
  • Kovboy filmlerinin sessiz figüranı olan diriliş bitkisi

    Hollywood çöl filmlerinde sıklıkla bu detayı kullandı. Hatta bu sahne birçok çizgi filmde bile tekrarlandı ama birçoğumuz kameranın önünden geçen o top gibi şeyin ne olduğunu bilmiyoruz.
  • Kovboy filmlerinin sessiz figüranı olan diriliş bitkisi

    Bir çöp yığınına benzese de aslında o bir bitki. Botanikte adı Selaginella lepidophylla olan bitki diriliş bitkisi, sahra çalısı, yaşam bitkisi veya yeniden diriliş bitkisi olarak adlandırılıyor. Evet, o uçuşan yığın aslında bir bitki!

    Diriliş bitkisi bir çöl bitkisidir ve kuraklığa dayanıklıdır. Kurak iklimlerde kendisini kapatarak top şeklini alır.
  • Kovboy filmlerinin sessiz figüranı olan diriliş bitkisi

    Suya kavuştuğu anda bitki, isminin hakkını vererek açılır, güzelleşir ve tekrar yeşil rengini alır. Kuraklığa döndüğü anda aynı şekilde tekrar renk değiştirir. İlk bakışta ölü gibi dursa da suyla kavuştuğu anda tekrar hayata döner. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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