Bir çöp yığınına benzese de aslında o bir bitki. Botanikte adı Selaginella lepidophylla olan bitki diriliş bitkisi, sahra çalısı, yaşam bitkisi veya yeniden diriliş bitkisi olarak adlandırılıyor. Evet, o uçuşan yığın aslında bir bitki!

Diriliş bitkisi bir çöl bitkisidir ve kuraklığa dayanıklıdır. Kurak iklimlerde kendisini kapatarak top şeklini alır.