Haberler Magazin Köy evinden lüks yaşama! Polat ailesinden sonra mercek altına alınan Rabia Toprak'tan iddialara yanıt!

Köy evinden lüks yaşama! Polat ailesinden sonra mercek altına alınan Rabia Toprak'tan iddialara yanıt! Polat ailesi davalarından sonra gündeme 3 sene önce yayınladığı yemek tarifleriyle fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak geldi. Toprak, hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:01 facebook

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Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra lüks hayatlarını Instagram hesaplarından yayınlayan fenomenler de mercek altına alındı. 2020 yılında paylaştığı yemek videolarıyla ünlendikten bir süre sonra bambaşka bir hayata sahip olan Rabia Toprak gündem oldu.

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İddialara göre köy evinde yaşayan ve son 3 sene içerisinde lüks bir hayata sahip olan Rabia Toprak, kendisi hakkında çıkan çok sayıda evi ve iş yeri olduğu iddialarını yayanlara dava açacağını söyledi.