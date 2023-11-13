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        Haberler Magazin Köy evinden lüks yaşama! Polat ailesinden sonra mercek altına alınan Rabia Toprak'tan iddialara yanıt!

        Köy evinden lüks yaşama! Polat ailesinden sonra mercek altına alınan Rabia Toprak'tan iddialara yanıt!

        Polat ailesi davalarından sonra gündeme 3 sene önce yayınladığı yemek tarifleriyle fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak geldi. Toprak, hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:01
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        Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra lüks hayatlarını Instagram hesaplarından yayınlayan fenomenler de mercek altına alındı. 2020 yılında paylaştığı yemek videolarıyla ünlendikten bir süre sonra bambaşka bir hayata sahip olan Rabia Toprak gündem oldu.

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        İddialara göre köy evinde yaşayan ve son 3 sene içerisinde lüks bir hayata sahip olan Rabia Toprak, kendisi hakkında çıkan çok sayıda evi ve iş yeri olduğu iddialarını yayanlara dava açacağını söyledi.

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        Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fenomen isim konuyla ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

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        Rabia Toprak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır"

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        Rabia Toprak Umre'ye gittiği ve estetik yaptırdığı iddialarını da "Umre'ye gitmedim. Tüp mide operasyonu dışında da bir işlem yaptırmadım" diyerek yalanladı.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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