KPMG Türkiye'nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin otomotiv raporu, Türk otomotiv sektörünün, önümüzdeki dönemde de küresel ve yerel unsurlardan kaynaklı bir takım zorluklarla baş etmek durumunda kalacağını gösteriyor.

Brexit ve ticaret savaşları gibi gelişmelerin etkisiyle zor günler geçiren otomotiv sektörünün, güçlü yabancı ortaklıkları ve olgunlaşmış üretim yapısıyla ihracatın ve sanayinin taşıyıcı unsuru olmaya devam edeceği vurgulanan raporda, tedarik sanayinde gerçekleşen satın alma ve birleşmeler sayesinde otomotiv sektörünün, 2019'u bir önceki yıla göre daha rahat geçirilebileceği yorumu yapılıyor.

Raporda, küresel ekonomiden kaynaklı zorluklarla baş edebilmek ve sürdürülebilir bir sektör ekosistemi için 'dayanışmanın' gerekli olduğu vurgulandı.

Bu noktada 2018 sonunda Ford ile Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikalarında üretme kararı almalarının, VW ticari aracı Crafter ve Transporter'ın üretimini Ford Otosan'ın Transit ve Custom üretimini gerçekleştirdiği Gölcük fabrikasında yapacak olmasının, hem sektör dinamikleri hem de gelecek işbirlikleri açısından önemli bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.

'VERGİ İNDİRİMLERİ DEVAM ETMELİ'

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, ülke ekonomisinin büyüme beklentileri de göz önüne alındığında 2019'un otomotiv sektörü açısından son derece zorlu geçeceğini belirtti.

Ölekli, "Üreticiler, teşvik ve destekleyici enstrümanların devamının zorunluluğuna işaret ediyor. 2018'in son döneminde gerçekleşen vergi indiriminin yarattığı performans dikkat çekiciydi" diye konuştu.

KPMG raporunda verilen bilgiye göre, Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği'nin (OICA) araştırmasına göre, dünya otomotiv sektörü bir ülke olsaydı, 1 yılda üretilen brüt katma değer (1.9 trilyon dolar) üzerinden 2017 itibariyle dünyanın en büyük altıncı ekonomisi olacaktı.

ÜRETİM ASYA'YA KAYIYOR

Dünya otomotiv sektöründe son 10 yılda üretim Avrupa ve ABD'den Asya'ya kaydığının vurgulandığı raporda, 2007 krizi öncesinde otomotivdeki üretim payı yüzde 26.1 olan Amerika'nın payı 2017'ye gelindiğinde yüzde 21.2'ye, Avrupa'nınki ise yüzde 31.2'den yüzde 22.28'e gerilediği bildirildi. Asya'nın payının ise 10 yıllık dönemde yüzde 41.9'dan yüzde 55'e çıktığı kaydedildi.

Araştırmada, dünya otomotiv sektöründe son dönemde üreticileri zorlayan konular ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Düşük karbon emisyonlu, çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların daha çok tercih edilmesi,

2. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit),

3. Küresel ticaretteki korumacı eğilimler,

4. Rekabeti düzenleyen ve tüketici haklarını koruyan yasal gelişmelerin getirdiği yeni maliyetler.

YERLİ ÜRETİM KÜRESELDEN ETKİLENİYOR

Türk otomotiv sanayinin, son dönemdeki küresel eğilimlerden olumsuz etkilendiği bilgisi verilirken, yerel üretimin 2018'de küresel talepteki yavaşlama ve yurtiçi talepteki daralma nedeniyle yüzde 10.2 küçüldüğü kaydedildi.

2018 genelinde yaşanan kur ve faizlerdeki hızlı yükselişlerin, yurtiçi yerleşiklerin dövizle yaptıkları kiralama sözleşmelerine getirilen kısıtlama ile toplam otomotiv piyasasında yüzde 35'lik daralma yaşandığı da vurgulanırken, küçülmenin ithal otomotivde yüzde 36.4’ü bulduğu ve yerli üretimde yüzde 32.6 olarak gerçekleştiği belirtildi.

ARAÇ PARKINDAKİ ARTIŞ YAVAŞLADI

2018 Kasım itibariyle Türkiye'de ikinci elde yılbaşından bu yana 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 4.8 artışla 7.1 milyon aracın el değiştirdiği kaydedildi. Vergi avantajlarının rüzgarı ile 2018'in son aylarında sıfır araca ilginin arttığı, bu durumun ise ikinci el araç talebini etkilediği bildirildi.

2019'da vergi avantajlarının devam etmesiyle ikinci ele yönelik olumsuz etkinin sürebileceği öngörüsü de raporda yerini aldı.

2018'deki zayıf performans ile araç parkındaki artışın yavaşladığı da aktarılırken, 2018 itibariyle Türkiye'de 22 milyon 850 bin adet araç bulunduğu, bunun yüzde 54.2’sinin otomobilden oluştuğu bilgisi verildi.

Raporda, Türk otomotiv sektörü ihracatında 2018'de yüzde 1'lik daralma yaşandığı ve ithalatın yüzde 36.4 azaldığı belirtildi.

Üretimde ilk 5 firmanın değişmediği, fakat ihracat yapan firmaların devamlı değiştiği vurgulandı.

2018'de Ford Otosan'ın 328 bin 502 araçla en çok ihracat yapan firma olduğu bildirilirken, Oyak Renault ve Tofaş'ın Otosan'ı izlediği, ilk 5 firmanın toplam otomotiv ihracatının yüzde 96'sını gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

2018'de otomobil üretiminde en büyük payın önceki yıllarda olduğu gibi Oyak Renault'da olduğunun kaydedildiği raporda, toplam otomotiv üretiminde sektör liderliğinin ticari araçlardaki üstünlüğü nedeniyle Ford Otosan'a geçtiği aktarıldı.