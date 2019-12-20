KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM, yaptığı duyuru ile 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığını açıkladı. KPSS sonuçlarına dair detaylar haberimizde.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI - 2019
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
KPSS 2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
|Yerleştirme Türü
|Tercih Yapan Aday Sayısı
|Kontenjan Sayısı
|Yerleşen Sayısı
|Boş Kalan Kontenjan Sayısı
|ORTAÖĞRETİM
|17.666
|107
|107
|0
|ÖN LİSANS
|29.255
|494
|494
|0
|LİSANS
|53.351
|1.131
|1.131
|0
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