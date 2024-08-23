KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan?
Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sonuçları açıklandıktan hemen sonra ''KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girebilirim?'' sorusuna yanıt aranıyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar lisans sınavını 20-21 Temmuz'da tamamladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte KPSS puan türleri gündeme geldi. KPSS lisans taban puanları, branş ve kontenjanlar üzerinde etkili olacak. Peki KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan?
KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir, kaç puanla atanabilirim? Öğretmen ve memur alımı sonuçları ve tercihleri için bekleyen adayların gündeminde KPSS puan türü yer aldı. KPSS lisans puan türüyle birçok meslek grubuna alım yapılıyor. Peki KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir, KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan?
KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 PUANLA ATAMA OLUR MU?
KPSS lisans düzeyinde sınava katılanların 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla çeşitli kurumlara memur olarak atamasının yapılmasını bazı faktörler etkileyebiliyor.
Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Ancak 70 puan ve üzeri atamayı kolaylaştırıyor. Diğer yandan tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.
KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?
KPSS 2024, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans oturumları sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.