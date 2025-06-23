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        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru tarihleri: 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı!

        KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru tarihleri

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, ÖSYM tarafından yılın başında açıklandı. Buna göre, bu yıl yalnızca lisans mezunlarına yönelik sınavlar gerçekleştirilecek. Yalnızca çift yıllarda yapılan önlisans ve ortaöğretim oturumları ise bu yıl düzenlenmeyecek. Sınavlara hazırlanan adaylar, belirlenen tarihler doğrultusunda başvuru ve hazırlık süreçlerini sürdürüyor. İşte KPSS hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 22:51
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        KPSS hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre bu yıl önlisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik oturumlar düzenlenmeyecek. Binlerce adayın merakla beklediği açıklamayla birlikte, sınav ve başvuru sürecine ilişkin detaylar da netleşti. İşte KPSS'ye dair merak edilenler...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.

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        KPSS TAKVİMİ 2025

        2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

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        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

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        2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

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