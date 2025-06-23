KPSS hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre bu yıl önlisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik oturumlar düzenlenmeyecek. Binlerce adayın merakla beklediği açıklamayla birlikte, sınav ve başvuru sürecine ilişkin detaylar da netleşti. İşte KPSS'ye dair merak edilenler...