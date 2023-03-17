ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) hakkında yapılan açıklamada, KPSS, YKS sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri de bildirilirken 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adaylar için de bilgilendirme yapıldı.