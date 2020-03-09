KPSS başvurusu ne zaman? KPSS sınavları ne zaman? soruları geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ile birlikte cevap buldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek istenen adaylar için 2020 KPSS takvimini yakından inceliyor. KPSS tarihleri haberimizde...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, bu yıl KPSS’ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs’tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti.

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek.

Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.