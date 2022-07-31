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KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavında emanetçiler açık mı ve sınava girerken neler alınmalı?

Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na saatler kala araştırılmaya başlandı. Memur olma amacıyla KPSS Lisans sınavında ter dökecek olan adaylar sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini ve emanetçilerin durumunu merak ediyor. İşte, 2022 KPSS sınavına girecek olanların bilmesi gereken bilgiler...

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  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı 31 Temmuz Pazar günü 81 ilde toplamda 104 sınav merkezinde uygulanacak. Sınava girmeden önce hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar "KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi ile 31 Temmuz günü KPSS'de emanetçilerin açık olup olmadığı sınava katılım sağlayacak milyonlarca memur adayının gündeminde yer alıyor. İşte, sınava girerken adayın bulundurması yasak olan araç ve gereçler...
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    2022 KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

    Kamu Perosnel Seçme Sınavı'na su götürmek yasak değil fakat suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolun bulunmaması gerekmektedir.
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    31 TEMMUZ KPSS'DE EMANETÇİLER AÇIK MI?

    Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşacak 2022 KPSS sınavı 31 Temmuz günü uygulanacak. 31 Temmuz Pazar günü, KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi doğrultusunda sınav merkezlerinde emanetçiler bulunmayacak fakat okul dışındaki özel emanetçiler açık olabilir.
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    KPSS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek olan adayların aşağıdakileri yanında bulundurması zorunludur.

    * Sınava giriş belgesi

    * Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport.
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    KPSS SINAVINA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?

    Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

    Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

     

     
  • KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, su götürmek yasak mı? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi! KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

    Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

     

    İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.

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