KPSS Lisans sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında memur ve öğretmen olarak yer almak isteyenlerin girdiği KPSS sınavı sonrası gözler sınavın açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM, KPSS Lisans sınavının açıklanma tarihini duyurdu. Peki KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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2018 KPSS SINAV SONUÇ TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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