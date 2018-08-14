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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM sonuç sorgulama sistemi

KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. 22 Temmuz tarihinde başlayan KPSS lisans sınav maratonu, 5 Ağustos'ta yapılan ÖABT ile son buldu. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

14.08.2018 - 17:17 | Güncelleme:

KPSS lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 22 Temmuz tarihinde ilk oturumu, 5 Ağustos tarihinde ise son oturumu yapılan sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. 

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM SINAV SONUCU AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

2018 KPSS SINAV SONUÇ TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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