KPSS merkezi atama tercih süreci bugün sona eriyor! KPSS 2025/1 tercih tarihleri ve sonuç bilgisi

KPSS 2025/1 TERCİHLERİ SONA ERİYOR!

KPSS 2025/1 tercih başvuruları 17 Temmuz 2025 saat 23.59’da sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme değerlendirme süreci başlatılacak. KPSS tercih sonuçlarının ağustos ortasında ya da sonunda açıklanması bekleniyor.

Bu atama döneminde, 2024 KPSS sonuçlarına göre; ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları içinse KPSSP3 puan türü esas alınacak. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin yayımladığı KPSS 2025/1 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kadro ve başvuru şartlarına göre yapılacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, yalnızca ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yerleşen adaylara herhangi bir yazılı belge gönderilmeyecek. Kamu kurumları, yerleşen aday bilgilerini ÖSYM’den aldıkları kurum şifreleriyle sistem üzerinden edinebilecek. Adaylar, yerleştirildikleri kuruma doğrudan başvurarak atama sürecine ilişkin belgeleri ve işlemleri ilgili kurumlardan öğrenebilecek.