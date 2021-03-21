KPSS 2021 ne zaman? KPSS 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu? Sorusu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. İşte, KPSS A grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihleri

KPSS 2021 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2021 akademik takviminde sınav tarihi, başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi.

KPSS 2021 sınav tarihleri şu şekildedir;

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 1.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05-2021 - 14.06.2021

Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç Tarihi: 19.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

Sınav Tarihi: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç Tarihi: 16.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

Sınav tarihi: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç Tarihi: 16.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç Tarihi: 16.09.2021

KPSS 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücretleri 80 TL olarak belirlenmişti.