KPSS yani Kamu Personel Seçme Sınavı için nefesler tutuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen lisans mezunları, bütün sene hazırlandığı KPSS sınavına girmek için gün sayıyor. ÖSYM sınav için başvuruları en son 24 Mayıs'ta almıştı. KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak. KPSS lisans sınavı için, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

KPSS SINAVI NE ZAMAN? 2018 LİSANS

Linsan mezunlarının girdiği KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

2018 ÖSYM AKADEMİK TAKVİMİ

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

KPSS sınavına girerken adayların yanında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. KPSS sınavına giriş yerlerinin yazılı olduğu KPSS giriş belgesinin önümüzdeki haftaya kadar yayımlanması bekleniyor.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.

KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.