KPSS lisans sınav sonuçları bugün saat 17.00 itibari ile ÖSYM'nin sitesinde adayların erişimine açıldı. Devlet kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek için KPSS'ye giren adaylar, sınavda aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak. Ayrıca devlet okullarında öğretmenlik görevini yapmak isteyen ve KPSS lisans ÖABT sınavına giren adayların da sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin takviminde KPSS lisans sınavı sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağı yer alıyordu. İşte KPSS lisans sonuçlarını sorgulama linki ve detaylar...
KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2018 - KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir." ifadelerine yer verildi.
KPSS lisans sınav sonuçları için tıklayın
KPSS LİSANS SINAVINA DAİR SAYISAL BİLGİLER
|
|
Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek - Genel Kültür)
|
Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri)
|
Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler,
Çalışma Ekonomisi ve
Edüstri İlişkileri)
|
Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye)
|
Pazar Sabah Alan Oturumu
(İşletme,Muhasebe, İstatistik)
|
ÖABT
|
Başvuran Aday Sayısı
|
1.234.487
|
440.311
|
67.822
|
92.030
|
83.214
|
306.233
|
Sınava Giren Aday Sayısı
|
1.175.027
|
416.485
|
59.279
|
79.729
|
71.600
|
276.343
|
Sınavı Geçerli Aday Sayısı
|
1.174.725
|
416.443
|
59.267
|
79.721
|
71.591
|
276.321
|
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı
|
302
|
42
|
12
|
8
|
9
|
22
|
Sınava Girmeyen Aday Sayısı
|
59.460
|
23.826
|
8.543
|
12.301
|
11.614
|
29.890
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları
|
Testler
|
Ortalama
|
Standart Sapma
|
Aday Sayısı
|
Soru Sayısı
|
Genel Yetenek
|
23,506
|
10,312
|
1.171.680
|
60
|
Genel Kültür
|
19,187
|
10,262
|
1.160.016
|
60
|
Eğitim Bilimleri
|
38,986
|
14,554
|
416.282
|
80
|
Kamu Yönetimi
|
8,116
|
4,633
|
54.272
|
40
|
Uluslararası İlişkiler
|
6,269
|
4,024
|
52.052
|
40
|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|
7,039
|
3,873
|
55.591
|
40
|
Hukuk
|
12,552
|
8,311
|
77.513
|
40
|
İktisat
|
9,222
|
6,590
|
72.955
|
40
|
Maliye
|
11,743
|
8,057
|
75.489
|
40
|
İşletme
|
7,873
|
3,659
|
69.813
|
40
|
Muhasebe
|
9,583
|
6,537
|
66.504
|
40
|
İstatistik
|
2,577
|
2,446
|
34.740
|
40
2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|
Testler
|
Ortalama
|
Standart Sapma
|
Aday Sayısı
|
Soru Sayısı
|
Türkçe
|
27,435
|
7,138
|
16.501
|
50
|
İlköğretim Matematik
|
12,478
|
5,219
|
8.028
|
50
|
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|
15,503
|
5,595
|
17.551
|
50
|
Sosyal Bilgiler
|
25,104
|
7,060
|
19.774
|
50
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
16,060
|
8,414
|
38.700
|
50
|
Tarih
|
21,086
|
8,868
|
23.064
|
50
|
Coğrafya
|
24,637
|
7,762
|
8.953
|
50
|
Matematik(Lise)
|
12,991
|
6,883
|
15.487
|
50
|
Fizik
|
18,148
|
10,067
|
5.193
|
50
|
Kimya
|
12,846
|
7,304
|
5.782
|
50
|
Biyoloji
|
16,864
|
7,685
|
8.680
|
50
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
18,479
|
6,368
|
33.632
|
50
|
Yabancı Dil (İngilizce)
|
20,807
|
9,277
|
11.917
|
50
|
Rehber Öğretmen
|
29,267
|
7,491
|
15.952
|
50
|
Sınıf Öğretmenliği
|
20,179
|
5,705
|
20.513
|
50
|
Okul Öncesi Öğretmenliği
|
24,333
|
6,567
|
24.882
|
50