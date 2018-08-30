Dün mesai bitiminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi de tercihlerini yapacakları zamanı bekliyorlar. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihleri ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak ÖSYM'nin resmi sitesinden yakın zamanda tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapılır. Aday işlemleri sistemine, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra işlem gerçekleştirilebilir.

A GRUBU VE B GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara

doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde

getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ