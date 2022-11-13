KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ön Lisans tercihleri kılavuz yayımlanmadığı için henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından gelecek açıklama ile tarihler belli olacak. ÖSYM henüz konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.