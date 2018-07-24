2018 KPSS ön lisans sınavı için detayları, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olup da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler araştırıyor. ÖSYM'nin takvimine KPSS ön lisans sınavı başvuru ve sınav tarihi haberimizde.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM KPSS ön lisans sınavını 4 Ekim 2018'de gerçekleştirecek. Akademik takvime göre sonuçlar da 29 Ekim 2018'de açıklanacak. 2018 KPSS önlisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı zaman başvuru ve sınav ile ilgili detaylar da belli olacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı başvuru tarihi ÖSYM tarafından 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

-A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

-B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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