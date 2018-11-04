KPSS Ön lisans 2018 sınavına girecek adaylar sınava saatler kala heyecanlı bekleyiş içerisinde. ÖSYM, resmi internet sitesinden sınav tarihinin 04 Kasım 2018'de yapılacağını duyurmuştu. Sınav tarihine ilişkin açıklamanın ardından adaylar KPSS Ön lisans sınav yerlerini araştırıyor. KPSS ön lisans sınavı öncesi ÖSYM adaylar için 2 kritik açıklama yayınladı. Peki, ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS Ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? Adaylar hangi belgeleri yanında bulundurmalı? İşte konuya dair tüm detaylar.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, resmi sitesinde sınav tarihine dair duyuru yayınlayarak, KPSS ön lisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacağını tüm adaylara açıkladı. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS ön lisans sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SINAVIN YAPILACAĞI BİNAYA SON GİRİŞ SAATİ: 10.00

SINAV BAŞLAMA SAATİ: 10.15

ÖSYM ÖNLİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA

ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN BELGELER

ÖSYM, sınava girecek adayların yanında bulundurması gereken belgeleri açıkladı. Nüfus cüzdanı, süresi geçmeyen pasaport, aday asker ise asker kimlik belgesi yanında bulundurması gerekmektedir. Aday, kimlik belgesinin fotokopisi ile gelirse, sınava alınmayacak, sınavı kabul edilmeyecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar, posta yoluyla iletilmeyecek ve SMS gönderilmeyecek.

ÖSYM'DEN KPSS ÖN LİSANS SINAVI İÇİN İKİ ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü saat 07.00 - 10.00 arası açık olduğu ifade edilirken, bugün yapılan yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı.

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