Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? 2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi...

        KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? 2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi...

        KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu adayların katılım göstereceği sınavla ilgili olarak adaylar; KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman ile ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili gözler bu kez ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına çevrilmiş durumda. Türkiye genelinde söz konusu sınava dair çalışmalarını sürdüren onlarca aday, ÖSYM'den KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tarihlerini merak ediyor. İşte, konuya dair son bilgiler...

        2

        KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.

        KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında yapılacaktır. Bu sebeple 2023 yılında lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav düzenlenmeyecek

        3

        ÖSYM henüz 2024 yılı sınav uygulama takvimini açıklamadı. Sınav tarihlerinin Aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor.

        4

        2023 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ

        2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

        2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"