KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? 2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi...

KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? 2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili gözler bu kez ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına çevrilmiş durumda. Türkiye genelinde söz konusu sınava dair çalışmalarını sürdüren onlarca aday, ÖSYM'den KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tarihlerini merak ediyor. İşte, konuya dair son bilgiler...

2 Şurada Paylaş!









KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında yapılacaktır. Bu sebeple 2023 yılında lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav düzenlenmeyecek