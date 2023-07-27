KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? 2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi...
KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu adayların katılım göstereceği sınavla ilgili olarak adaylar; KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman ile ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili gözler bu kez ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına çevrilmiş durumda. Türkiye genelinde söz konusu sınava dair çalışmalarını sürdüren onlarca aday, ÖSYM'den KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tarihlerini merak ediyor. İşte, konuya dair son bilgiler...
KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında yapılacaktır. Bu sebeple 2023 yılında lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav düzenlenmeyecek
ÖSYM henüz 2024 yılı sınav uygulama takvimini açıklamadı. Sınav tarihlerinin Aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor.
2023 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.